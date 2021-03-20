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Dünya

Avusturya’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi.

Aşkın Kıyağan   | 20.03.2021
Avusturya’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Avusturya’da ırkçılık ve ayrımcılık protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana'da binlerce gösterici ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenledi. 21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen gösteride, "Irkçılığa başkaldır", "Irkçılık ve faşizme hayır", "Sınırlar açılsın" yazılı pankartlar açıldı. ( Aşkın Kıyağan - Anadolu Ajansı )


21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü​​​​​​​ dolayısıyla düzenlenen gösteride, "Irkçılığa başkaldır", "Irkçılık ve faşizme hayır", "Sınırlar açılsın" yazılı pankartlar açıldı.

Başkentin önemli meydanlarından Karlsplatz'da toplanan göstericiler için kurulan sahnede, ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı konuşmaların yanı sıra müzisyenler şarkı söyledi.

Burada konuşan Müslüman aktivist Asma Aiad, ırkçılığın sosyal yaşamın her alanında hissedildiğine, sürekli ve çok yönlü mücadelenin önemine işaret ederek, "Irkçılık çok çeşitli yüzlere sahip ve bunların hepsi çok çirkin." diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşu Volkshilfe Başkanı Erich Fenninger de çeşitli siyasi güçlerin şahsi çıkarları doğrultusunda toplumları manipüle etmek için zayıf grupları ve azınlıkları kullandıklarına dikkati çekti.

Fenninger, ırkçılığın temel hakları ortadan kaldıran, bireylerin yaşamlarını derinden etkileyen bir husus olduğunu vurgulayarak "Irkçı olmamak yeterli değil, ırkçılıkla mücadele etmek gerekiyor. Adil ve eşit bir dünya için yaşamın her alanında mücadele etmeliyiz." dedi.

Müslümanlara yönelik artan baskılar

Avusturya Müslüman Gençler (MJÖ) oluşumundan Nesrin el-İsa ise 2 Kasım 2020’de Viyana’da 4 sivilin ölümüne yol açan terör saldırısı sonrasında Müslümanlara yönelik artan baskılara dikkati çekti.

İsa, saldırı sonrasında Müslümanların potansiyel suçlu olarak algılandığını, bu süreçte başörtülü Müslüman kadınların dışarıya çıkmaya korktuklarını söyledi.

Saldırının hemen sonrasında terörle mücadele bahanesiyle 30 Müslüman aktivist ve akademisyenin evlerine polis tarafından baskınlar düzenlediğini dile getiren İsa, bu baskınlarda emniyet güçlerinin başvurduğu orantısız şiddet nedeniyle başta çocuklar olmak üzere çok sayıda suçsuz insanın ciddi psikolojik travmalar yaşadığını anlattı.

İsa, iktidarın hazırladığı terörle mücadele yasa tasarısının doğrudan Müslümanları hedef aldığının altını çizerek "Irkçı politikalara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sadece Müslümanlar için değil, siyahi kardeşlerimiz, Yahudiler, Asyalılar, ırkçılığa maruz kalan herkes için sesimizi yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

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