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Dünya

Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti

Avusturya’da yaklaşık 50 bin demir yolu çalışanı, toplu iş sözleşmesi kapsamında istedikleri oranda maaş artışı alamadıkları gerekçesiyle ülke genelinde bir günlük "uyarı grevine" gitti.

Aşkın Kıyağan   | 28.11.2022
Avusturya’da demir yolu işçileri greve gitti Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle ülkede birçok sektörde maaşların yeniden düzenlenmesi için toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken dün demir yolu çalışanları ve işverenler arasında maaş artışı hususunda yaşanan anlaşmazlık sebebiyle bir günlük grev kararı alındı.

Gece başlayan grev kapsamında Avusturya genelinde ulusal, bölgesel ve uluslararası tren trafiğine bir günlük ara verildi.

Başkent Viyana’daki Merkez ve Westbahnhof tren istasyonlarında grev ciddi anlamda hissedilirken özellikle farklı ülkelerden gelen yabancılar mağduriyet yaşadı.

Çalışanları temsil eden VIDA Sendikası, işçilerin maaşlarının aylık 400 avro artırılmasını talep ederken işverenler adına görüşmeye katılan Avusturya Ticaret Odası ise bu artışı yüksek bularak başından itibaren direttiği 200 avro zam ve bir kereliğe mahsus 1000 avro prim önerisinden taviz vermiyor.

VIDA Sendikası temsilcileri, ülkede yüzde 11 seviyesine ulaşan enflasyon karşısında işverenlerin teklif ettiği artışın yetersiz olduğunu, bu nedenle greve gidildiği açıklamasında bulundu.

Ticaret Odası temsilcileri ise sendikanın gerçek dışı bir talepte bulunduğunu, grevin birkaç saatle sınırlı kalmasının anlaşılır olabileceğini ancak 24 saatin çok uzun bir süre olduğunu belirterek, bu nedenle eylemi "sorumsuzca" diye nitelendirdi.

Bu arada ülkede farklı sektörlerde de grev kararı alınması bekleniyor. Özellikle mağaza ve market gibi iş yerlerinde çalışan satış elemanlarının hafta sonu greve gitmesi öngörülüyor.

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