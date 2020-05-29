Euro
7.61
Dolar
6.84
BIST 100
104,986.40
Altın
1,733.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih Sondaj Gemisi’nin Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’e uğurlama törenine katılıyor
logo
Dünya

Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kademeli olarak gevşetildiği Avusturya’da 11 haftanın ardından cuma namazı kılındı.

Aşkın Kıyağan   | 29.05.2020
Avusturya’da 11 hafta sonra cuma namazı kılındı Fotoğraf: Aşkın Kıyağan/AA

Viyana

Avusturya’da uzun bir aradan sonra yeniden cuma namazı kılan Müslümanların yoğun ilgi gösterdiği camilerde bir metre sosyal mesafe, kişisel seccade ve maske kuralına dikkat edildi.

Viyana İslam Merkezi imamlarından Salim Mujkanovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 11 haftanın ardından cuma namazı kılabildikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Müslümanların cuma sevinci

Mujkanovic, "Allah’a şükürler olsun, bugün cuma namazını kılabildik. İnsanların yüzlerinden mutlulukları okunabiliyor. Uzun zamandır camilerden uzak kalan cemaatin gözlerindeki sevinci görmek bizleri hem mutlu etti hem de bir kez daha şükretmemize neden oldu." diye konuştu.

Cemaatin tedbirlere sıkı şekilde uyduğunun altını çizen Mujkanovic, alınan güvenlik önlemleri için emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında otel ve yüzme havuzlarının yeniden hizmete başladığı ülkede, en fazla 100 kişilik gösteri ve toplantılara da izin verildi.

Ülkede salgına yönelik alınan tedbirlerin gevşetilmesine 14 Nisan’da 400 metrekarenin altındaki işletmelerin açılmasıyla başlanmış, daha sonra 2 Mayıs’ta kuaför ve alışveriş merkezleri hizmete girmişti.

Salgınla mücadelenin başarılı ilerlediği Avusturya’da 15 Mayıs’ta restoran, ibadethane ve okullar da faaliyete başlamıştı.

Avusturya'da virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 655’e, ölü sayısı 668’e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de okullar yeniden kapatıldı
Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi
Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Benzer haberler

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

Kovid-19'u önlemek için evde de maske takmak faydalı olabilir

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 103 bin 379'a yükseldi

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Brusaferro: Sonbaharda ikinci dalga olabilir

Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı

Lübnan'da yeniden açılan camilerde cuma namazı kılındı
Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi

Bangladeş'te Kovid-19 vaka sayısı 42 bin 844'e yükseldi
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti

Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti