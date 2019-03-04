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Dünya

Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu" tepki

Başbakan Sebastian Kurz’un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma çok sayıda kişi "Bozkurt" sembolüyle tepki gösterdi.

Aşkın Kıyağan  | 04.03.2019
Avusturya Başbakanı Kurz'a "Bozkurtlu" tepki

Burgenland

 Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un sosyal medyadan yaptığı paylaşıma, çok sayıda kişi "Bozkurt" sembolüyle yorum yaparak tepki gösterdi.

"Bozkurt" işaretinin "Sembol Yasası" kapsamında yasaklanmasına tepki gösterenler, Başbakan Kurz'un Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma "Bozkurt" sembolü ekleyerek yorumlarda bulundu.

Başbakan Kurz, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak, "Bizim temel demokratik değerlerimizi kabul etmeyen ya da buna karşı mücadele yürüten kişilerin ülkemizde yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Tepkilerin kendisini hedefinden uzaklaştırmayacağını aktaran Kurz, Avusturya’nın kural ve yasalarına uymayanlara yasal işlem yapılacağını yineledi.

Avusturya’da Aralık 2018’de mecliste kabul edilen "Sembol Yasası", geçen ay yasalaşma sürecini tamamlayarak 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre ülkede DEAŞ, El Kaide, PKK, Müslüman Kardeşler, HAMAS, Hizbullah, USTAŞA gibi terör örgütü, parti ya da diğer oluşumlara ait aralarında "Bozkurt" işaretinin de bulunduğu 13 sembol ve işaret yasaklanmıştı.

Yasaya aykırı davrananlara 4 bin avroya kadar para veya bir ay hapis cezası verilebilecek.

MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı "Bozkurt" işaretinin yasaklanması ve terör örgütü PKK ile aynı kefeye konması tepkilere neden olmuştu.

Tartışmalı yasaya Türkiye sert tepki göstermiş, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesine yer verilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, "Bozkurt" ve "Rabia" işaretlerinin yasaklamasına tepki göstererek, "Avusturya’ya bir elimde bozkurt, bir elimde rabia işareti ile gireceğim." ifadelerini kullanmıştı.


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