Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.75
Dolar
6.05
BIST 100
86,796.06
Altın
1,277.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'daki seçimde iktidar değişmedi

Avustralya'daki genel seçimlerden iktidardaki Liberal-Ulusal Parti koalisyonu zaferle çıktı.

Recep Şakar   | 18.05.2019
Avustralya'daki seçimde iktidar değişmedi AA/Recep Şakar

Melbourne

Avustralya'daki genel seçimleri, iktidardaki Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyonu kazandı.

Avustralya Seçim Komisyonu'nun yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti yüzde 41,6 oy aldı.

Liberal-Ulusal Parti, 151 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 74 milletvekili kazandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, yüzde 33,4 oy oranı ile 66 milletvekilini meclise taşıdı.

Seçimde, Yeşiller Partisi yüzde 10,3 oy ile 1 milletvekilliği, bağımsızlar ise 5 milletvekilliği kazandı.

"Ben her zaman mucizelere inandım"

Son yıllarda yapılan tüm anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin en az 2 puan gerisinde görünen partisini iktidarda tutmayı başaran Başbakan Scott Morrison, seçim zaferini ilan ettiği Sydney'de yaptığı konuşmada, "Ben her zaman mucizelere inandım." ifadesini kullandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Bill Shorten, seçimlerdeki başarısızlığın ardından Melbourne'de partililere yaptığı konuşmada liderliği bıraktığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yemen’de Hudeyde limanı düğümü
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar

Benzer haberler

Avustralya'da 16 milyon seçmen sandık başında

Avustralya'da 16 milyon seçmen sandık başında

ASKON Genel Başkanı Aydın: Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: İstanbul seçimlerinin yenilenmesini isabetli buluyoruz

Seçmen sorgulama e-devlette

Seçmen sorgulama e-devlette
Avustralya sandık başına gidiyor

Avustralya sandık başına gidiyor

Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz

Binali Yıldırım: Bizi sevmeyenleri de seviyoruz