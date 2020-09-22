Euro
8.97
Dolar
7.64
BIST 100
1,092.15
Altın
1,905.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı" Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birazdan eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor Trabzonspor’un yeni transferlerinden İngiliz futbolcu Lewis Baker, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki Macquarie Heads bölgesinde sığ sularda mahsur kalan 270 balinadan en az 90'ı öldü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 22.09.2020
Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Ankara

BBC'nin haberine göre, Tazmanya Denizcilik Koruma Programı görevlilerinin pazartesi gecesinden bu yana çalışmalarını sürdürdüğü bölgede 270 balinanın üçte biri can verdi. 

Yaklaşık 40 kişiden oluşan kurtarma ekibinin öte yandan 25 balinayı sığ sulardan çıkarmayı başardığı, daha fazlasına açık denize kadar eşlik etmeyi amaçladığı belirtildi.

Balinalar Macquarie Heads bölgesinde 3 grup halinde bulunmuştu.

Deniz biyologları balinaları kurtarma görevinin günler alabileceğini belirtiyor.

Bölgede balinaların karaya vurmasının yaygın olduğu ancak bu sayıda balinaya 10 yılı aşkındır rastlanmadığı ifade ediliyor.

Yeni Zelanda'da 2018 yılında 200'den fazla pilot balina, bir hafta içinde farklı kıyılara vurarak can vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 504 bin 352 oldu
'Bir başarı hikayesi yazıldı'
'Her pozitif vaka bizi ciddi endişeye sevk ediyor'
İstanbul'a dönüş yapanlar için '14 gün izole olun' uyarısı
'Keşke maskesiz dolaşanlar neler çektiğimi görseler'

Benzer haberler

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Avustralya'da sığ sularda mahsur kalan balinalardan en az 90'ı öldü

Dünyanın en yaşanılabilir şehri Melbourne Kovid-19'a teslim oldu

Avustralya’da 3 ayın en düşük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi, 8 kişi öldü

2050'ye kadar 1 milyardan fazla kişi yiyecek ve su yüzünden yerinden olabilir

2050'ye kadar 1 milyardan fazla kişi yiyecek ve su yüzünden yerinden olabilir
Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 770'e çıktı

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 770'e çıktı