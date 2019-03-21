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Dünya

Avustralya'da kasırga alarmı

Yaklaşan Trevor kasırgası nedeniyle Kuzey Toprakları federal bölgesinde acil durum ilan edildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 21.03.2019
Avustralya'da kasırga alarmı

Ankara

Avustralya'da Kuzey Toprakları federal bölgesinde yaklaşan kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, rüzgar hızı saatte 260 kilometreyi bulan Trevor kasırgasının, Kuzey Toprakları bölgesinde aşırı yağış ve şiddetli fırtınaya neden olmasının beklendiğini duyurdu.

Kuzey Toprakları Başbakanı Michael Gunner, Carpentaria Körfezi'nde batı sahili boyunca acil durum ilan edildiğini ve Trevor'un rotasında yer alan bölgelerden 2 bin kişinin tahliye edilmeye başlandığını söyledi.

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