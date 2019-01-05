Avustralya'da karşıt gruplar arasında gerginlik

Melbourne'de göçmen karşıtları ve destekçilerinin karşılıklı düzenlediği protestoda polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

MELBOURNE

Avustralya'nın Melbourne kentinde göçmen karşıtı aşırı sağcılarla, göçmenlere destek veren grupların karşı karşıya geldiği gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

Melbourne St. Kilda Plajı'nda Afrika kökenli gençlerin ülkeye gelmesini protesto eden aşırı sağcı göçmen karşıtı gruplarla, Avustralya'nın çok kültürlü yapısını savunanlar karşılıklı gösteri düzenledi.

Victoria polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan gösteride, "Mülteciler hoş geldiniz, ırkçılara hayır", "Sudanlılar hoş geldiniz, ırkçılara hayır" şeklinde slogan atıldı.

Polis kordonunu aşarak karşı gruptakilere saldıran ve polise mukavemet eden 5 kişi gözaltına alındı.

Melbourne'de geçen yıl iki grubun düzenlediği karşılıklı gösterilerde bazı göstericiler yaralanmış ve onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Muhabir: Recep Şakar