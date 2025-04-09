Avustralya'da iktidar ve muhalefet, Trump'ın gümrük tarifelerini ele aldı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefet lideri Peter Dutton, federal seçimler öncesi düzenlenen müzakerede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye uyguladığı gümrük tarifelerini değerlendirdi.
Ankara
ABC News'in haberine göre, Albanese, Avustralya'nın Trump'ın gümrük tariflerine "misilleme" yapmayacağını belirterek, ABD Başkanı'nın gümrük tarifelerinin "ekonomik olarak kendi kendine zarar verme" eylemi olduğunu savundu.
Avustralya'nın ABD ile yakın bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Albanese, "Dostların, halklarımıza dost olduğumuz gerçeğini pekiştirecek şekilde hareket etmesi gerekir." dedi.
Öte yandan Dutton, Albanese'i Trump ile görüşme ayarlayamamakla suçlayarak, "Anthony Albanese ve (büyükelçi) Kevin Rudd'un bir şok yaşadıkları çok açık." ifadesini kullandı.
Başbakan'ın "zorbalara" karşı durabilecek biri olmasının önemine vurgu yapan Dutton, bir başbakanın Avustralya'yı güvende tutabilecek "yeteneğe ve karaktere" sahip olması gerektiğini belirtti.
İkili, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldı.
Müzakerede, 100 katılımcının 44'ü Albanese'in galip geldiğini düşünürken, 35 kişi oyunu Dutton'a verdi, 21'i ise çekimser kaldı.
Avustralya'da federal seçimlerin 3 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.