Dolar
37.99
Euro
41.98
Altın
3,045.83
ETH/USDT
1,480.50
BTC/USDT
77,202.00
BIST 100
9,414.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da iktidar ve muhalefet, Trump'ın gümrük tarifelerini ele aldı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve muhalefet lideri Peter Dutton, federal seçimler öncesi düzenlenen müzakerede, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye uyguladığı gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Irmak Akcan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Avustralya'da iktidar ve muhalefet, Trump'ın gümrük tarifelerini ele aldı

Ankara

ABC News'in haberine göre, Albanese, Avustralya'nın Trump'ın gümrük tariflerine "misilleme" yapmayacağını belirterek, ABD Başkanı'nın gümrük tarifelerinin "ekonomik olarak kendi kendine zarar verme" eylemi olduğunu savundu.

Avustralya'nın ABD ile yakın bir ilişkisi olduğunu vurgulayan Albanese, "Dostların, halklarımıza dost olduğumuz gerçeğini pekiştirecek şekilde hareket etmesi gerekir." dedi.

Öte yandan Dutton, Albanese'i Trump ile görüşme ayarlayamamakla suçlayarak, "Anthony Albanese ve (büyükelçi) Kevin Rudd'un bir şok yaşadıkları çok açık." ifadesini kullandı.

Başbakan'ın "zorbalara" karşı durabilecek biri olmasının önemine vurgu yapan Dutton, bir başbakanın Avustralya'yı güvende tutabilecek "yeteneğe ve karaktere" sahip olması gerektiğini belirtti.

İkili, Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda mutabık kaldı.

Müzakerede, 100 katılımcının 44'ü Albanese'in galip geldiğini düşünürken, 35 kişi oyunu Dutton'a verdi, 21'i ise çekimser kaldı.

Avustralya'da federal seçimlerin 3 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda üstyapı onarım ve yenileme çalışması yapılacak
Balıkesir'de F-16 Tipte Tam Harbe Hazırlık Eğitimi Mezuniyet Töreni yapıldı
Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" için yeni düzenleme gündemde
Güneydoğu'da geçen yıl en kaliteli hava Batman ve Bitlis'te ölçüldü
Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasında tutuklanan avukat Fırat Epözdemir hakkında iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Avustralya'da iktidar ve muhalefet, Trump'ın gümrük tarifelerini ele aldı

Avustralya'da iktidar ve muhalefet, Trump'ın gümrük tarifelerini ele aldı

Avustralyalı araştırmacılar, Antarktika kıtasında yeni deniz canlısı türleri topladı

Avustralya'da Kovid-19'un yeni "LP.8.1" varyantı yayılıyor

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak

Avustralya, ABD'nin yardımları kestiği Pasifik ve Güneydoğu Asya'ya dış yardımları arttıracak
Avustralyalı hastayı 105 gün hayatta tutan titanyum kalp, Japonların "MagLev" uzmanlığıyla üretilmiş

Avustralyalı hastayı 105 gün hayatta tutan titanyum kalp, Japonların "MagLev" uzmanlığıyla üretilmiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet