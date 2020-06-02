Euro
7.58
Dolar
6.78
BIST 100
107,770.90
Altın
1,739.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplanıyor
logo
Dünya

Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı

Avustralya'da ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu yaşamını kaybeden siyahi George Floyd için binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 02.06.2020
Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı

Sydney

Floyd için Sydney'de toplanan protestocular, dayanışma mesajları vererek, "Nefes alamıyorum" şeklinde sloganlar attı. 

Protestocular, "Siyahların Yaşamı Önemli", "Aborjinlerin Yaşamı Önemli" ve "Sizi Görüyoruz, Sizi Duyuyoruz ve Sizin Yanınızdayız" gibi yazılı pankartlar taşıdı.

Hyde Park'tan Yeni Güney Galler eyalet parlamentosunun önüne gelen protestocuların, buradan ABD konsolosluğuna yürümeyi planladığı belirtildi.

Perth kentinde de dün gece 2 bin civarında kişi Floyd'un ölümünü protesto etti. Avustralya'nın diğer şehirlerinde de bu hafta benzer gösterilerin planlandığı kaydedildi.

Floyd'un ölümü Aborjinler meselesini de gündeme getirdi

Floyd'un ölümü, Avustralya'da gözaltında yaşamını yitiren kıtanın yerlisi Aborjinler meselesini de gündeme getirdi.

Avustralyalı Aborjin Milletvekili Linda Burney, ülkede 1991'den bu yana 430'dan fazla yerlinin gözaltında hayatını kaybettiğine işaret ederek, Floyd'un ölümünün Aborjinler açısından fırsata çevrilebileceğini söyledi.

Burney, "Beğensek de beğenmesek de ırkçılığın bu ülkede gömülü olduğu yerden ortaya çıkması zor değil. Bana öyle geliyor ki eyalet ve bölge hükümetlerinin yapabileceği çok şey var. Federal hükümet de gözaltındaki Aborjinlerin sayısını azaltmak için bir şeyler yapabilir." diye konuştu.

Muhalefet lideri Anthony Albanese de Burney'in çağrısına destek verdi.

Avustralya'da Aborjinler yetişkin nüfusun yüzde 2'sini oluştururken, mahkumların yüzde 27'si Aborjin.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

46 yaşındaki George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum." diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, olayı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını yeniden alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Eyalette acil durum ilan edilirken, durumu kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar da görevlendirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

ABD'li golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz

AB'den Floyd'un polis şiddetiyle hayatını kaybetmesine tepki

Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı

Avustralya'da Floyd için binlerce kişi sokaklara çıktı
Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş

Minneapolis polisi 2012'den bu yana 428 kişiye ensesine bastırarak müdahale etmiş
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden ABD'ye polis şiddeti eleştirisi