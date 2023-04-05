Avustralya'da, belde başkanı hakkında yanıltıcı bilgi veren ChatGPT'ye dava açıldı
Avustralya'da Hepburn Belde Başkanı Brian Hood, kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada "rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya olduğu" iddiasını paylaşan ChatGPT'ye dava açtı.
Ankara
Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'in haberine göre, Avustralya'da Gordon Legal Hukuk Bürosu, ChatGPT'nin, hakkında yapılan sorgulamalarda Hood'un 1999 ve 2005 arasında Malezya, Endonezya ve Vietnamlı yetkililere rüşvet vermekle suçlandığı ve suçunu itiraf etmesinin ardından 30 ay hapis cezasına çarptırıldığı yanıtlarını verdiğini iddia etti.
Gordon Legal'den James Naughton, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, "Kanuna aykırı uygulamaları yetkili makamlara ifşa ettiği davada Hood'un itibarı, yabancı görevlilere rüşvet vermekten sorumlu tutulan biri olarak gösterilmesi nedeniyle ChatGPT tarafından lekelenmiştir. Bu karalamadır." ifadelerini kullandı.
Naughton, açıklamada "Bu kritik hata ChatGPT'nin yol açabileceği itibar lekeleme örnekleri açısından ufuk açıcı olabilir. Yapay zeka giderek toplumumuza entegre oluyor. Bu sistemin verdiği bilgiler de yasal süreçlere tabi olacaktır. Bu dava Hood'un karalanan itibarını düzeltmek içindir." değerlendirmesinde bulundu.
Gordon Legal, ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI'ye bildirimde bulunarak düzeltme talep etti.
ABD'de kar amacı gütmeyen Yapay Zeka ve Dijital Politika Merkezi (CAIDP), Federal Ticaret Komisyonuna (FTC) yaptığı başvuruda yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin yeni sürümü GPT-4'ün kullanımının durdurulması talebinde bulunmuştu.
Yapay zekanın toplum üzerinde oluşturduğu riskler hakkında "Future of Life Institute" tarafından da açık mektup yayımlanmıştı.
Aralarında Twitter'ın sahibi Elon Musk ve Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak gibi birçok ismin imza attığı mektupta CAIDP Başkanı Mark Rottenberg'in de imzası yer alıyor.
Mektupta GPT-4'ten daha güçlü yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesine en az 6 ay ara verilmesi talep edilmişti.
OpenAi CEO'su Sam Altman ise daha önce yaptığı açıklamada, ChatGPT'nin "insanlığın geliştirdiği en büyük teknoloji olduğunu" ve "bilgi kirliliği" için kullanılabileceğinden endişelendiğini vurgulamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.