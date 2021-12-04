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Dünya

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları yeni binasının temelini attı

Avustralya'da 2019 yılında eğitim öğretime başlayan ve hali hazırda 141 öğrencisiyle faaliyetine devam eden Avustralya Uluslararası Maarif Okulları, yeni binasının temelini attı.

Recep Şakar   | 04.12.2021
Avustralya Uluslararası Maarif Okulları yeni binasının temelini attı Fotoğraf: Recep Şakar - Anadolu Ajansı

Melbourne

Yeni Güney Galler eyaletinin başkenti Sydney'in Auburn semtindeki temel atma törenine, Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, Sydney Başkonsolosu Ali Sevim, İşçi Partisi Federal Senatör Kristina Keneally, Yeni Güney Galler Eyaleti Liberal Parti Başkanı Phillip Ruddock, İşçi Partisi Başkanını temsilen milletvekili ve Gölge Çokkültürlülük Bakanı Stephen Kamper, bölge milletvekilleri, çok sayıda davetli, Maarif öğrencileri, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Maarif Vakfı Avustralya Temsilcisi Necmi Uzun, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Avustralya Türk toplumunun Maarif Okullarına olan ihtiyacını ve Maarif'in eğitim felsefesini anlattı.

Büyükelçi Karakoç ise yaptığı konuşmada, Türkiye Maarif Vakfının dünyada Türkiye adına eğitim öğretim faaliyeti yürütmede, Milli Eğitim Bakanlığı dışında tek yetkili kurum olduğunu ve bu nedenle Türk toplumunun iyi niyetinden yararlanan bazı illegal yapılara Avustralya makamlarının itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Karakoç, Maarif'in yüklendiği misyonun öneminden bahsederek, bu okulların, Avustralya'nın diğer şehirlerinde de kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Etkinliğe, iş seyahati sebebiyle bulunduğu Afrika'dan telekonferansla katılan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Maarif'in misyonunu aktararak dünyada önemli bir marka haline geldiklerini ve Maarif mezunlarına dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerin açık olduğunu belirtti. 

Türkiye ile Avustralya'nın tarihin eski dönemlerinden gelen kardeşlik ilişkilerini vurgulayan Birol Akgün, Avustralya Uluslararası Maarif Okullarının çalışmalarıyla bunun daha da pekişeceğini söyledi.

Prof. Dr. Akgün, tüm davetlileri selamlayarak Yeni Güney Galler Hükümeti'ne, Maarif'e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Avustralya Uluslararası Maarif Okulları öğrencilerinin gerçekleştirdiği çeşitli gösterilerin ardından yıl sonu ödüllerinin dağıtılmasıyla devam eden tören, heyetin temel atmasıyla sona erdi.

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