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Dünya

Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü

Avustralya'nın Tazmanya eyaleti açıklarında karaya vuran 14 genç kaşalot balinası öldü.

Saadet Firdevs Aparı   | 20.09.2022
Avustralya sahilinde karaya vuran kaşalot balinaları öldü

Ankara

BBC'nin haberine göre, Tazmanya'nın kuzeyindeki King Island'da (Kral Adası) kaşalot balinalarının karaya vurduğunu gören yerel halk, durumu yetkililere bildirdi.

Yetkililer, 14 genç kaşalot balinasının öldüğü bölgede havadan yapılacak aramayla daha fazla karaya vuran deniz canlısı olup olmadığına bakılacağını aktardı.

Yaban hayatı araştırmacısı Vanessa Pirotta, balinaların "yanlış seyir" yapmış, hasta ya da yönünü şaşırmış bir lideri takip etmiş veya daha sığ sularda ürkmüş olabileceğini kaydetti.

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