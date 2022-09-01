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Dünya

Avustralya, eski Japonya Başbakanı Abe'ye ‘Onursal Dost Nişanı’ verdi

Avustralya'da, temmuz ayında suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'ya, "Avustralya Onursal Dost Nişanı" verildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.09.2022
Avustralya, eski Japonya Başbakanı Abe'ye ‘Onursal Dost Nişanı’ verdi

Tokyo

Avustralya hükümeti, 2012-2020 dönemindeki göreviyle Japonya'da "en uzun süre başbakan" unvanına sahip Abe'yi, ülkenin en büyük şeref ödüllerinden birine layık gördü.

Hükümet bildirisinde Abe, özel stratejik dostlukla, iki ülke ilişkilerini yeni seviyelere yükselten "birinci düzey tecrübeli devlet adamı" şeklinde nitelendirildi.

Ölmeden önce Abe'nin, ödülü resmen kabul ettiği aktarılan bildiride, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) çabaları nezdinde, Abe'nin küresel bazda liderliği "dikkat çekici" olarak gösterildi.

Bildiride "Uzun siyasi kariyeri boyunca Abe, Avustralya'ya gerçek dostluğunu ve Avustralya-Japonya ticari ve ekonomik ilişkileri, savunma iş birliği ve toplumdan topluma bağları geliştirmeye olan derin kararlılığını gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

Japonya'da Üst Meclis seçimleri arifesinde eski Başbakan Abe Şinzo, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğindeki konuşması esnasında suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

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