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Dünya

Avustralya’daki yangınların tamamı kontrol altına alındı

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaklaşık 6 ay önce başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan orman yangınları, yoğun yağışların etkisiyle tamamen kontrol altına alındı.

Recep Şakar   | 14.02.2020
Avustralya’daki yangınların tamamı kontrol altına alındı

Melbourne

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde yaklaşık 6 ay önce başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınları, yoğun yağışların etkisiyle tamamen kontrol altına alındı.

NSW Kırsal İtfaiye Servisinden (NSWRFS) yapılan açıklamada, eyalet genelinde yaklaşık 10 gündür etkili olan yoğun yağışlar sayesinde 6 aydır devam eden yangınların ilk kez kontrol altına alındığı duyuruldu.

Eyalet genelinde devam eden 24 yangının artık kontrol altında olduğu vurgulanarak, "Şimdiye kadar çok travmatik, yorucu ve endişeli geçen orman yangını mevsiminde bu sezon ilk kez NSW'deki tüm orman ve çalı yangınları artık kontrol altında. Bu noktaya gelebilmek için itfaiyeciler, acil servisler ve toplum üyeleri çok çalıştı." ifadelerine yer verildi.

11 milyon hektara yakın alan kül olmuştu

Yeni Güney Galler eyaletinde, Eylül 2019’da başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar nedeniyle 33 kişi hayatını kaybetmişti.

Çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 11 milyon hektara yakın alanın ve 3 binden fazla evin kül olduğu, yaklaşık 1,25 milyar hayvanın da ölmüş olabileceği açıklanmıştı.

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