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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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Dünya

Avustralya’daki yağmurlar yangınların üçte birini söndürdü

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde dün başlayan yoğun yağmurların eyalet genelinde aylardır devam eden 62 yangından 20’sini söndürdüğü bildirildi.

Recep Şakar   | 07.02.2020
Avustralya’daki yağmurlar yangınların üçte birini söndürdü

Melbourne

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde Kırsal İtfaiye Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, eyalet genelindeki yoğun yağış, aktif yangınların üçte birini söndürdü.

17’si kontrolsüz 42 yangının ise devam ettiği belirtildi.

Yağışların yangınlarla mücadele eden itfaiyecilere rahat bir nefes aldırdığını dile getiren itfaiye sözcüsü Angela Burford, "Bu, uzun süredir dua ettiğimiz, sürekli, istikrarlı ve uygun bir yağış." ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda artması beklenen yağmurların, yangınların söndürülmesinde itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırması bekleniyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu, hafta boyunca, Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde yağışların devam edeceğini bildirdi.

Ülkedeki kuraklık yangınları başlatmıştı

Yeni Güney Galler eyaletinde eylül ayında başladıktan sonra Queensland, Victoria ve Güney Avustralya eyaletlerinde de etkili olan, ülke tarihinin en büyük orman yangınlarında 33 kişi hayatını kaybetmişti. Devam eden ve 3 bin evin kül olduğu, 11 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınlarda 500 milyon hayvan da telef olmuştu.

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