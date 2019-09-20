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Dünya

Avustralya’da yüz binler iklim için yürüdü

Avustralya'da küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir günlüğüne okula gitmeyerek "iklim grevi" düzenledi.

Recep Şakar   | 20.09.2019
Avustralya’da yüz binler iklim için yürüdü

Melbourne

Avustralya’da yüzbinler iklim için yürüdü

Avustralya genelinde okulu kırıp ‘‘İklim Grevi’’ yapan öğrencilerin, küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla düzenlediği gösteriye yüz binlerce çevreci destek verdi. Melbourne’daki eski Hazine Binası önünde toplanan ve kent merkezinde yürüyen yaklaşık 130 bin çevreci, ‘‘Acil iklim hareketi istiyoruz’’, ‘‘Başka dünya yok’’, ‘‘Dünyamızı kurtarın’’, ‘‘Dünya harekete geçmeli’’ pankartları taşıdı. ( Recep Şakar - Anadolu Ajansı ) 

Avustralya'da  farklı okulların öğrencilerinin koordine ettiği etkinliğe, yüz binlerce çevreci destek verdi.

Küresel ısınmaya ve iklim değişliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, başkent Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere tüm eyalet başkentlerinin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 100 noktada yürüyüş düzenledi.

Eyleme katılanlar, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasında yer almasını istedi.

Melbourne’da yaklaşık 130 bin çevreci sokaklara indi

Melbourne’deki eski Hazine binası önünde toplanan yaklaşık 130 bin çevreci, ‘‘Acil iklim hareketi istiyoruz’’, ‘‘Başka dünya yok’’, ‘‘Dünyamızı kurtarın’’, ‘‘Dünya harekete geçmeli’’ pankartları taşıdı.

Avustralya hükümetini iklim değişikliği konusunda bir an önce harekete geçmeye çağıran konuşmacılar, ilkbahara yeni giren Avustralya’daki erken başlayan yangınlara dikkat çekerek iklim değişikliğinin yangın ve kuraklığın sebebi olduğunu dile getirdi.

Greve destek veren öğrencilerden İsabella Mitchell-Sears, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Bence bu kadar insanın bizi desteklemesi çok güzel. Yaklaşık 130 bin insanı görmek güzel, çok fazla insan var. Bizim gerçekten iklim hareketine ihtiyacımız var, ümit ediyoruz ki hükümet bizi dinler. Zamanı geldi ve şimdi ihtiyacımız var.’’ ifadelerini kullandı.

Büyük bölümü öğrencilerden oluşan eylem yaklaşık 4 saat sürdü.



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