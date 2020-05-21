Euro
7.43
Dolar
6.79
BIST 100
102,157.50
Altın
1,741.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ramazan 2020

Avustralya’da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı

Diyanet İşleri Başkanlığı adına Avustralya’daki camilerde görev yapan imamlar sosyal medya üzerinden her gün yaptıkları canlı yayınlarla ramazan coşkusunu evlere ulaştırdı.

Recep Şakar   | 21.05.2020
Avustralya’da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı Fotoğraf: Recep Şakar /AA

Melbourne

Avustralya’daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 20 marttan bu yana kapalı olan camilere gidemeyerek ibadetlerini evlerinde yapan Müslümanları yalnız bırakmayan imamlar, ramazan ayı boyunca da cemaatlerine ulaşmak için yoğun bir çaba harcadı.

Görev yaptıkları camilerin ve kişisel hesaplarından canlı olarak sohbet, ezan, tefsir, mukabele ve Kur’an dersleri veren imamlar, ramazan coşkusunun evlere ulaşmasını sağladı.

Sydney’deki Bonnyrigg Camisi İmamı Yasin Güngör’de ramazan boyunca Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden konuklarıyla yaptığı canlı yayınları YouTube ve Facebook üzerinden evlere ulaştırmasıyla dikkati çekti. 

Ramazan sohbetlerine 80 hoca katıldı 

AA muhabirine konuşan Güngör, ‘‘Ramazan coşkusunu evlerinize getiriyoruz’’ adlı programlarına eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’le birlikte İslami ilimler konusunda tanınmış 80 hocanın konuk olduğunu söyledi.

Güngör, ‘‘Eskiden cemaatimiz bizlere geliyordu, camilerimiz kapalı olduğu için şimdi biz cemaatimizin, toplumumuzun evlerine misafir oluyoruz. Bu güne kadar 80’e yakın kıymetli ilim adamlarından, Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden, il müftülerimizden, akademisyenlerimizden ve ilahiyatçı yazar, eğitimci yazar olmak üzere birçok hoca ile evlere konuk olduk.’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar canlı yayınlardan memnun

Avustralya saati ile her akşam 19:00’da yayınlanan programa katılan konukları dinleyen vatandaşların duydukları memnuniyeti yaptıkları paylaşımlarla gösterdiğini belirten Güngör, ‘‘Cemaatimiz, camilerin kapalı olduğu bu dönemde caminin yokluğunu hissettirmediğimiz için her akşam teşekkür mesajları atıyor, özel arayıp tebrik edip dua ediyorlar.’’ dedi.

Avustralya’daki Kovid-19 yasakları üç aşamalı planla kaldırılmaya veya hafifletilmeye başladı ancak ülke genelinde geçici süreyle kapatılan olan yaklaşık 200 cami ve mescidin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 859'a yükseldi
IOC Başkanı Bach'tan 'Tokyo oyunlarının B planı yok' açıklaması
Danimarka’da 'normal hayata dönüşün' 2. kademesi genişletildi
ABD hapishaneleri arasında Kovid-19'dan en çok New York'takiler etkilendi
ABD'de Kovid-19'a ilişkin yalan haberle mücadele hızlandı

Benzer haberler

Avustralya’da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı

Avustralya’da ramazan coşkusu imamların gayretiyle evlere taşındı

Karaman'da iftar sofralarının süsü: Calla

Avustralya’da Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e çıktı

Yozgat'ın tescilli lezzeti testi kebabı iftar sofralarını süslüyor

Yozgat'ın tescilli lezzeti testi kebabı iftar sofralarını süslüyor
Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı

Avustralya’da Kovid-19’dan yaşamını yitirenlerin sayısı 99’a çıktı
Koronavirüs lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi

Koronavirüs lösemili çocuklar ve ailelerini de olumsuz etkiledi