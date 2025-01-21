Dolar
35.63
Euro
36.90
Altın
2,721.09
ETH/USDT
3,299.50
BTC/USDT
103,611.00
BIST 100
10,045.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi
logo
Dünya, Spor

Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınların dünya 1 numarası Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Mutlu Demirtaştan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde Fotoğraf: Mark Avellino/AA

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gün akşam seansında Belaruslu Aryna Sabalenka ile 27 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova karşılaştı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu Sabalenka, rakibini bir saat 53 dakika süren maçta 6-2, 2-6 ve 6-3 sona eren setlerle 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Belaruslu raket, üst üste 19. galibiyetini aldığı Avustralya Açık'ta art arda üçüncü kez yarı final bileti elde etti.

Sabalenka, yarı finalde 11 numaralı seribaşı İspanyol Paula Badosa ile eşleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne getirildi
Meteorolojiden Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
Emine Erdoğan'dan Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Ankara'da özel halk otobüsleri, 1 Şubat'tan itibaren ücretsiz, abonman, indirimli yolcu taşımama kararı aldı

Benzer haberler

Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Avustralya Açık'ta son şampiyon Aryna Sabalenka yarı finalde

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta Zverev ve Badosa yarı finale kaldı

Avustralya Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı

Avustralya Açık'ta Iga Swiatek, çeyrek finale çıktı
Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi

Avustralya Açık'ta son şampiyon Jannik Sinner çeyrek finale yükseldi
Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde

Avustralya Açık'ta Sabalenka, Gauff ve Alcaraz çeyrek finalde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet