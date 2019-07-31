Euro
6.17
Dolar
5.53
BIST 100
102,061.40
Altın
1,431.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

AB üyesi ülkeler içinde bir hafta tatile gitmeyi karşılayamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 58,9 ile Romanya oldu.

Yusuf Hatip   | 31.07.2019
Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

Brüksel

Avrupalıların yüzde 28,3'ünün evleri dışında bir hafta tatil yapmaya gücünün yetmediği bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2018 verilerine göre, 28 AB üyesi ülke içerisinde bir hafta tatile gitmeyi karşılayamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 58,9 ile Romanya oldu.

Romanya'yı yüzde 51,3 ile Hırvatistan, yüzde 51 ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi izledi.

AB genelinde 2013'te yüzde 39,5 olarak ölçülen bu oran, 2018'de yüzde 28,3'e gerileyerek iyileşme gösterdi.

Son 5 yılda bu oranın tek yükseldiği ülke yüzde 2'lik artışla Yunanistan oldu.

Bir haftalık tatili karşılayamayanların oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 10,9 ile (2017 verisi) Lüksemburg ve yüzde 9,7 ile İsveç oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliği bölgede istikrar üretiyor
Yunanistan'daki iktidar değişimi ve Türk-Yunan ilişkilerinin geleceği
Tunus’ta bir devrin sonu

Benzer haberler

Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

Avrupalıların yüzde 28,3'ü bir haftalık tatili karşılayamıyor

'Deniz canlıları tatilinizi kabusa çevirmesin'

AB mahkemesinden nükleer santral kararı

AB'den 5 ülkeye finansal engel

AB'den 5 ülkeye finansal engel
Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu