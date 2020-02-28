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Dünya

Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Kovid-19 vakalarının sayısı İspanya'da 32'ye, İsviçre'de 15'e, Hırvatistan'da 5'e, Yunanistan'da 4'e ve Hollanda'da 2'ye çıktı. Salgın nedeniyle 90. Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi.

Kayhan Gül,Şenhan Bolelli,Barış Seçkin,Bayram Altuğ   | 28.02.2020
Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Bosna Hersek

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.

İspanya'da bugün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.

Hırvatistan'da daha önce koronavirüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi.

Kovid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.

İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Kovid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti.

Öte yandan, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

İptal kararından duydukları üzüntüyü dile getiren organizatörler, katılımcıların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

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