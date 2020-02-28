Avrupa'daki Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Kovid-19 vakalarının sayısı İspanya'da 32'ye, İsviçre'de 15'e, Hırvatistan'da 5'e, Yunanistan'da 4'e ve Hollanda'da 2'ye çıktı. Salgın nedeniyle 90. Cenevre Otomobil Fuarı iptal edildi.
Bosna Hersek
Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı Avrupa ülkelerinde artmaya devam ediyor.
İspanya'da bugün tespit edilen 7 yeni vaka ile ülke genelindeki vaka sayısı 32 oldu.
Hırvatistan'da daha önce koronavirüs taşıdığı belirlenen 3 kişinin yakını olan 2 kişide daha virüse rastlandı. Ülkedeki vakaların sayısı 5'e yükseldi.
Kovid-19 vakalarının sayısı İsviçre'de 15'e, Yunanistan'da 4'e, Hollanda'da da 2'ye çıktı.
İtalya'da bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybederken, 650 kişide Kovid-19 tespit edildi. İtalya, Avrupa Birliği Sivil Savunma Kurumundan koruyucu tıbbi maske talep etti.
Öte yandan, 5-15 Mart'ta yapılması planlanan 90. Cenevre Otomobil Fuarı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
İptal kararından duydukları üzüntüyü dile getiren organizatörler, katılımcıların sağlığının kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.