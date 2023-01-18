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Dünya

Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl otel ve pansiyon gibi turistik tesislerde geçirilen gece sayısı Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeye yaklaştı.

Ata Ufuk Şeker   | 18.01.2023
Avrupa'da turizm, Kovid-19 öncesindeki seviyelere yaklaştı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2022 yılında üye ülkelerde gecelik turistik konaklama verilerini yayımladı.

Buna göre, salgından ciddi biçimde etkilenen AB turizm sektörü, geçen yıl önemli ölçüde toparlandı.

Salgın öncesi olan 2019 yılında toplam 2 milyar 880 milyon olan turistik tesislerde gecelik konaklama sayısı, 2022'de 2 milyar 720 milyon olarak gerçekleşti. Böylece AB ülkelerinde bulunan turistik tesislerde geçen yıl gecelik konaklamalar, salgın öncesindeki 2019 döneminin sadece yüzde 5,6 gerisinde kaldı.

AB ülkelerinde gecelik turistik konaklama 2020'de 1 milyar 420 milyon ve 2021'de de 1 milyar 830 milyon olmuştu.

AB ülkeleri dışından gelen uluslararası turistlerin konaklaması 2019 yılında 1 milyar 360 milyon seviyesinde bulunurken, geçen yıl 1 milyar 190 milyon oldu. Böylece uluslararası turistik konaklamalar salgın öncesinin yüzde 12,6 altında kaldı.

Uluslararası turistik gece konaklama sayısı 2020'de 412,5 milyon ve 2021'de 587,8 milyon olarak belirlenmişti.

AB üyesi 3 ülkede turistik konaklanan gece sayısı Kovid-19 öncesi seviyeleri aştı. Geçen yıl turistik konaklamalar salgın öncesine kıyasla Danimarka'da yüzde 12,3, Hollanda'da yüzde 3,9 ve Belçika'da yüzde 0,5 arttı.

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