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Avrupa'da LNG'ye bağımlılık nedeniyle çevresel tahribat artıyor

Avrupa'da sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) artan bağımlılığın, ciddi çevresel sorunlara neden olduğu bildirildi.

Mehmet Alaca   | 04.11.2022
Avrupa'da LNG'ye bağımlılık nedeniyle çevresel tahribat artıyor

Ankara

BBC'de yer alan habere göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, enerji krizini tırmandırırken Avrupa'da enerji kaynaklarına ilişkin endişeler nedeniyle LNG ithalatında eşi görülmemiş bir artış yaşanıyor.

Veriler, LNG ithalatının bu yılın ilk 9 ayında 2021'e kıyasla yüzde 65 arttığına işaret ediyor.

Ancak Norveçli araştırma firması Rystad Energy'nin BBC ile paylaştığı analiz, LNG'nin üretimi ve taşınmasının, boru hattı gazına kıyasla 10 kata kadar karbon emisyonuna neden olduğunu gösteriyor.

Rystad Energy'den Patrick King, 2023'ün sonuna kadar Rusya'nın gaz musluklarını tamamen kapatması ve daha fazla LNG kaynakları kullanılması halinde, 2021'e kıyasla 35 milyon ton daha fazla CO2 emisyonu olacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bu miktarın 2 yıl boyunca İngiltere yollarına yaklaşık 16 milyon daha aracın eklenmesine eşdeğer olduğu ifade ediliyor.

Queen Mary Üniversitesinden Dr. Paul Balcombe, gaz kullanımını azaltmak için teşvikler yapılması gerektiğine işaret ederek "Enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji sevkiyatını artırmamız gerekiyor." dedi.

Avrupa kıtasında yaklaşık 20 yeni LNG terminalinin kurulması planlanıyor.

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