Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenlendi
Avrupa ülkelerinde yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterileri düzenlendi.
Stockholm
Stockholm ve Paris'te bir araya gelen Filistin destekçileri İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti.
İsveç
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, hükümeti İsrail'in Gazze'yi işgaline sessiz kaldığı gerekçesiyle protesto etti.
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulması için İsveç hükümetine harekete geçmesi çağrısında bulundu.
Hükümetin İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı sessiz kaldığı ifade edilen protestoda, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşındı.
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"Filistin'e özgürlük, Netanyahu planına hayır" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığının önüne kadar yürüdü.
Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Lars Ohly, AA muhabirine, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırıma İsveç'in sessiz kaldığını, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
İsveç hükümetini tarafsız kaldığı için kınayan Ohly, şunları ifade etti:
"Şu anda yaşananlar gerçekten iğrenç, İsrail'in okulları, hastaneleri bombaladığını, gazetecileri, yardım çalışanlarını ve insani yardım görevlilerini öldürdüğünü ve özellikle çocukları hedef aldığını görüyoruz. 50 binden fazla insan öldü, 15 binden fazla çocuk hayatını kaybetti ve İsveç hükümeti sessiz. İsveç hükümeti, tepkilerden etkilenen bir hükümetti ancak bu zamana kadar Gazze saldırılarına sessiz kalması halk tarafından kabul edilmiyor. Şu anda yaşananlar bir soykırım ve soykırıma karşı tavır almayan bir İsveç hükümeti var. Artık İsveç hükümetinin etnik temizliğe ve Gazze işgaline karşı harekete geçmesi gerekir."
Fransa
Fransa'nın başkenti Paris'te, Gazze'de soykırım yapmayı sürdüren İsrail'e karşı yaptırım uygulanması çağrısıyla gösteri düzenlendi.
Borsa Meydanı'nda başlayan gösteriye katılan Filistin destekçileri, Gazze Şeridi'nde soykırıma devam eden İsrail'e tepki gösterdi.
Göstericiler, Fransa'nın, Tel Aviv hükümetine karşı yaptırım uygulamasını ve Gazze Şeridi'ne insani yardım kamyonlarının geçişine izin verilmesini istedi.
Getirdikleri boş tencere ve kaşıklarla Gazze'deki kıtlığa dikkati çeken göstericiler, "İsrail katil, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron suç ortağı" ve "Gazze'de soykırım var, sessiz kalmayacağız" sloganları attı.
Eylemciler, "İşgal etmek bir suç, direnmek ise bir haktır. İsrail, Filistin'den git" ve "Gazze'ye kamyonların geçişine izin verin" yazılı pankartlar taşıdı.
Myriem isimli 44 yaşındaki gösterici, AA muhabirine, Fransız hükümetinin Gazze'deki saldırılarla ilgili politikasına karşı olduğunu göstermek için eyleme katıldığını söyledi.
Gösteriye acı çekmeye devam eden Filistin halkına destek olmak için de geldiğini ifade eden Myriem, "Hepimizin acilen sokağa inmesi gerekiyor." dedi.
Gazze'ye daha fazla yardımın girmesine izin verilmemesini "skandal" olarak nitelendiren Myriem, "2025 yılında bir halka bu nasıl yapılır anlamıyorum. Erkekleri, kadınları, çocukları, emziren kadınları kasten aç bırakmak gerçekten insanlık dışı." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.