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Dünya

Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl ortanca yaş 44,1'e çıktı. AB ülkelerinin ortanca yaşı son 10 yılda 2,5 yıl arttı.

Ata Ufuk Şeker   | 28.02.2022
Avrupa yaşlanmaya devam ediyor

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2021 yılında yaş ortalamalarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl AB nüfusunun ortanca yaşı önceki yıla kıyasla 0,2 yıl artarak 44,1'e ulaştı. Ayrıca, AB ülkelerinin ortanca yaşı son 10 yılda 2,5 yıl artış gösterdi.

Avrupa ülkeleri arasında ortanca yaşın en yüksek olduğu ülke 47,6 ile İtalya oldu. İtalya'yı 45,9 ile Almanya, 45,8 ile Portekiz, 45,5 ile Yunanistan ve 45 ile Bulgaristan izledi.

Ortanca yaş, İspanya'da 44,7, Hırvatistan ve Slovenya'da 44,4, Litvanya'da 44,1, Letonya'da 43,9, Macaristan ve Avusturya'da 43,6 oldu.

Ortanca yaş en düşük 38 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 38,5 ile İrlanda'da, 39,6 ile Lüksemburg'da ve 40,1 ile Malta'da belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, 2021 yılında 33,1'e çıktı. Böylece Türkiye Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında ortanca yaşın en düşük olduğu ülke oldu.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşını temsil ediyor.

Ortanca yaş, nüfusun yaş yapısının incelenmesinde kullanılan önemli göstergeler arasında yer alıyor.

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