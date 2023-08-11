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Dünya

Avrupa, sel ve orman yangınlarıyla aynı anda mücadele ediyor

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Avrupa'nın farklı ülkelerinde son dönemde iklim değişikliğinin de etkisiyle sel ve orman yangınlarının görüldüğünü, bunlarla aynı anda mücadele edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Avrupa, sel ve orman yangınlarıyla aynı anda mücadele ediyor

Cenevre

IFRC Avrupa Bölgesel Sağlık, Afet, Kriz ve İklim Birimi Başkanı Andreas Weissenberg, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa genelinde yaşanan aşırı ve öngörülemez iklim olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hans Fırtınası nedeniyle İskandinav bölgesi ve özellikle Norveç'te şiddetli rüzgar, yoğun yağmur ve toprak kaymaları görüldüğünü kaydeden Weissenberg, bu yüzden elektrik hatlarının devrildiği ve yolların kapandığını söyledi.

Weissenberg, "Hans Fırtınası'nın vurduğu Norveç'te 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Norveç Kızılhaçı, bunun daha önce karşılaşılmayan bir durum olduğunu ve eş zamanlı çok sayıda yerel acil durum olduğunu bildirdi." dedi.

Slovenya'da yaşanan şiddetli yağmurların ülkenin üçte ikisini etkilediğini ve binlerce insanı evlerinden çıkmaya zorladığını belirten Weissenberg, "Seller, Slovenya'nın 1991'deki bağımsızlığından bu yana yaşadığı en kötü felaket, insanları öldürdü, köprüleri, yolları ve evleri yıkarak tahminen 500 milyon avroluk hasara yol açtı." dedi.

Weissenberg, Gürcistan'ın kuzeybatısında geçen hafta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, Gürcistan Kızılhaçı'nın, etkilenen insanlara ilk yardım ve psikososyal destek sağlamak için ekipleri harekete geçirdiğini kaydetti.

Aşırı sıcaklar Portekiz'de orman yangınlarına neden oldu

Portekiz'de yaşanan aşırı sıcakların ülkenin güney ve orta kesimlerinde orman yangınlarına neden olduğunu vurgulayan Weissenberg, 70 bin hektar alanın yandığı köylerden 1400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Weissenberg, Avrupa'daki Kızılhaç ve Kızılay derneklerinin aşırı hava olaylarına hazırlanmak ve bu konudaki riskleri azaltmak için topluluklarla birlikte hareket ettiğini de kaydetti.

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