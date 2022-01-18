Dolar
13.55
Euro
15.44
Altın
1,813.14
ETH/USDT
3,175.00
BTC/USDT
41,948.00
BIST 100
2,071.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola oldu

Avrupa Parlamentosu Başkanlığı için düzenlenen seçimi Roberta Metsola kazandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.01.2022
Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola oldu

Brüksel

Geçen hafta hayatını kaybeden eski Başkan David Sassoli'nin görev süresinin dolması nedeniyle Strazburg'daki Genel Kurul'da düzenlenen seçimde Metsola ilk turda 705 sandalyeli Parlamento'da 458 oy alarak yeni Başkan oldu.

Roberta Metsola'nın seçilmesiyle AP Başkanlık koltuğuna üçüncü kez bir kadın oturacak. Metsola, daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Parlamento'nun Başkanlığına doğum gününde seçildi.

Seçimin ardından milletvekillerine konuşma yapan Metsola, kendisine verilen sorumluluktan onur duyduğunu söyledi. Metsola, "Bu Parlamento ve tüm AB vatandaşlarının çıkarı için çalışıp elimden geleni yapacağıma söz veriyorum." dedi.

Parlamento'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi Metsola, ilk olarak 2013'te Malta'dan milletvekili seçilmişti.

Merkez sağ ve muhafazakar çizgideki 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Metsola, milletvekilliğinden önce avukatlık yapıyordu. Metsola, özellikle Avrupa hukuku alanında uzmanlaştı. Siyasette farklılıkları gidermede oynadığı rolle övgü alan Metsola, özellikle kürtaj karşıtı tutumu nedeniyle eleştiriliyor.

Metsola, Parlamento döneminin ikinci yarısında 2,5 yıl için Başkanlık yapacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da tam aşılıların ölüm ve hastaneye yatış oranı 8 kat daha düşük
Hindistan'da 150 bine yakın çocuk salgında ebeveynlerini kaybetti
İzmir'de Kovid-19 vaka sayısı Omicron etkisiyle 8 kat arttı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 aşısı olmayanların oranı yüzde 8'den az
Çin'de Omicron varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola oldu

Avrupa Parlamentosunun yeni Başkanı Roberta Metsola oldu

KKTC'de temaslı olan seçmenler de oy kullanabilecek

Libya Yüksek Seçim Komisyonu: Seçimlerin yapılabilmesi için 6 ila 8 ay gerekli

Seçimlerin yapılamadığı Libya’yı hangi senaryolar bekliyor?

Seçimlerin yapılamadığı Libya’yı hangi senaryolar bekliyor?
BM, Mali'deki cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi

BM, Mali'deki cunta yönetiminden demokrasiye geçişi hızlandırmasını istedi
Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi

Sassoli için Avrupa Parlamentosu önünde anma töreni düzenlendi