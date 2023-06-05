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Dünya

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldü

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Türkiye Raporu, parlamentonun Dış İlişkiler Komitesi'nde ele alındı.

Ömer Tuğrul Çam  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye raporu görüşüldü Fotoğraf: Ömer Tuğrul Çam - AA

Brüksel

David McAllister başkanlığında toplanan milletvekilleri, İspanyol milletvekili ve raportör Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan taslak raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin ardından genel olarak Avrupa Birliği (AB) -Türkiye ilişkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Komite toplantısında AB Komisyonu ile AB Dış İlişkiler Servisi yetkililerinin AB-Türkiye ilişkileri hakkındaki görüşleri de dinlendi.

AP'nin 2022 Türkiye Raporu'nun nisan ayında açıklanması bekleniyordu. Ancak Türkiye'de mayıs ayında yapılan seçimler nedeniyle raporun açıklanması ertelenmişti.

Taslak raporun son halini aldıktan sonra komitede oylanarak kabul edilmesi, ardından bu yaz AP Genel Kuruluna gelmesi ve burada da oylanması bekleniyor.

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