Euro
9.67
Dolar
8.29
BIST 100
1,126.99
Altın
1,867.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Pierre Larrouturou, Avrupa Birliği'nin gelecekteki bütçesinde iklim değişikliği, sağlık ve istihdam alanlarına yeterince kaynak sağlanmadığı gerekçesiyle açlık grevine başladı.

Ata Ufuk Şeker   | 29.10.2020
Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

Brüksel

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sosyal Demokratlar (S&D) grubunda yer alan ve Bütçe Komitesi üyesi olan Fransız Larrouturou, sosyal medya hesabından açlık grevine başladığını açıkladı. 

AB bütçesinden iklim değişikliği, sağlık ve istihdam alanlarına daha fazla kaynak ayrılması gerektiğine işaret eden Larrouturou, özellikle finansal işlemlerden vergi alınması gerektiğini belirtti.

Larrouturou, açlık grevinin birinci gününde olduğunu, AB bütçesinden söz konusu alanlara daha fazla kaynak aktarılmaması halinde bunu sürdüreceğini ifade etti.

AB bütçesi müzakere ediliyor

AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk kurtarma programı ve 1 trilyon avronun üzerinde AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri halen devam ediyor.

AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyor.

Söz konusu değişikliklere AB üyesi ülkeler sıcak bakmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs'a kadar uzatıldı
Polonya'da günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Belçika'da hastanelerdeki doluluk alarm veriyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısı yarın İstanbul'da düzenlenecek

Benzer haberler

Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

Fransa'daki saldırıya Avrupa'dan tepki

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu

İsrail mahkemesi 95 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun salıverilme talebini reddetti

İsrail mahkemesi 95 gündür açlık grevindeki Filistinli tutuklunun salıverilme talebini reddetti
Uzmanlara göre İslamofobi 21. yüzyılın ideolojisi haline geldi

Uzmanlara göre İslamofobi 21. yüzyılın ideolojisi haline geldi
AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı

AB, Ege'deki geri itmelerle ilgili Frontex'i 'acil' toplantıya çağırdı