Avrupa Konseyinden Fransa'ya 'sarı yelekliler' uyarısı

Avrupa Konseyi, sarı yeleklilerin Fransa'da haftalardır eylemlerinin ardından ilk kez ülkedeki gerginliğin "endişe verici" olduğunu belirterek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

STRAZBURG

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Avrupa Konseyinde yaptığı açıklamada, Paris'te temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, "Fransa'daki yüksek seviyedeki gerginlik endişe verici ve acilen durumun sakinleştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mijatovic, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasından ve aralarında biber gazının da bulunduğu savunma silahlarının kullanımından endişe duyduğunu belirtti.

Polisin de zor koşullarda görevini yerine getirdiğine dikkati çeken Mijatovic, yine de güvenlik güçlerinin şiddet uygulamaları sonucu çok fazla yaralı olmasından derin kaygı duyduğunu söyledi.

"Yeni yasa ifade özgürlüğünü kısıtlamamalı"

Mijatovic, Fransa'nın eylemcilere yönelik daha sert cezalar getirmeyi öngördüğü ve mecliste tartışılan yasa tasarısının ifade özgürlüğü ve barışçı toplanma hakkını kısıtlamaması gerektiğine işaret etti.

İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, "Bu hassas durumda hükümet ve parlamenterlere, bu kısıtlamalardan kaçınması, diyalog, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı duyması çağrısında bulunuyorum." dedi.

Muhabir: Şerife Çetin