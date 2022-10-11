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Dünya

Avrupa Konseyi ve AGİT Avrupa'da Müslüman karşıtlığıyla mücadele iş birliği yapacak

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin Anti-Semitizm, Müslüman Karşıtlığı, Diğer Dini Hoşgörüsüzlük Türleri ve Nefret Suçları Özel Temsilcisi Daniel Höltgen, AGİT ile Avrupa'da artan Müslüman karşıtlığına karşı iş birliği yapacaklarını bildirdi.

Selen Temizer   | 11.10.2022
Avrupa Konseyi ve AGİT Avrupa'da Müslüman karşıtlığıyla mücadele iş birliği yapacak

Brüksel

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Höltgen'le 7 Ekim'de çevrim içi bir görüşme yaptıklarını duyurdu.

Höltgen de yaptığı paylaşımda "Antisemitizmin yükselişine benzer şekilde, Avrupa'da Müslümanlara karşı ırkçılıkta endişe verici bir artış gözlemliyoruz. Avrupa Konseyi ve AGİT trendi durdurmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyinden görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada da Höltgen'in Musa'yı yeni görevi nedeniyle tebrik ettiği belirtilirken, "Selefi Büyükelçi Paçacı ile kurulan mükemmel ilişkileri sürdürme ve geliştirme konusunda mutabık kaldık ve başta Müslüman karşıtı ırkçılık olmak üzere din ve inanç özgürlüğü konusunda görüş alışverişinde bulunduk." denildi.

Açıklamada Höltgen ve Musa'nın ayrıca, Müslüman karşıtı ırkçılıkla mücadelede en iyi uygulamaları oluşturmak gibi olası iş birliği yollarını araştırdıklarını kaydedildi.

Büyükelçi İsmail Hakkı Musa, AGİT'in 2022 yılı Dönem Başkanlığını üstlenen Polonya tarafından görevine atanmıştı. Musa, görevi 2019'dan beri sürdüren Büyükelçi Mehmet Paçacı’dan devralmıştı.


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