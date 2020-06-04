Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmakla yargılanan Kaman'ın başvurusunu, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle reddetti.
Paris
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 29 Aralık 2017'de tutuklanan ve 25 Ekim 2019'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Halime Kaman'ın başvurusu hakkındaki kararını verdi.
Mahkeme, Kaman'ın, tutukluluk süresi içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yaşama hakkı ve işkence yasağına ilişkin 2'nci ve 3'üncü maddelerinin ihlal edildiğine yönelik yaptığı başvuruyu, "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle reddetti.
Zanlının, 12 Haziran 2018'de Anayasa Mahkemesine başvurduğu ve sürecin devam ettiği ifade edilen kararda, bir ülkenin aldığı kararlar hakkında iç hukuk yolları tükenmeden uluslararası kurumlara cevap verme zorunluluğu olmadığı belirtildi.
Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kaman, 29 Aralık 2017'de FETÖ'ye üye olmak suçuyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.
25 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kaman, tutukluluk süreci içerisinde, yanında bulunan çocuğuyla kötü şartlarda bulunduğunu ileri sürmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.