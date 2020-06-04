Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmakla yargılanan Kaman'ın başvurusunu, iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması gerekçesiyle reddetti.

Yusuf Özcan   | 04.06.2020
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Paris

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 29 Aralık 2017'de tutuklanan ve 25 Ekim 2019'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı Halime Kaman'ın başvurusu hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, Kaman'ın, tutukluluk süresi içerisinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yaşama hakkı ve işkence yasağına ilişkin 2'nci ve 3'üncü maddelerinin ihlal edildiğine yönelik yaptığı başvuruyu, "iç hukuk yollarının tüketilmemiş olması" nedeniyle reddetti.

Zanlının, 12 Haziran 2018'de Anayasa Mahkemesine başvurduğu ve sürecin devam ettiği ifade edilen kararda, bir ülkenin aldığı kararlar hakkında iç hukuk yolları tükenmeden uluslararası kurumlara cevap verme zorunluluğu olmadığı belirtildi.

Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen Kaman, 29 Aralık 2017'de FETÖ'ye üye olmak suçuyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

25 Ekim'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kaman, tutukluluk süreci içerisinde, yanında bulunan çocuğuyla kötü şartlarda bulunduğunu ileri sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 176 arttı
Türkiye'den Kovid-19 sürecinde Andorra'ya tıbbi malzeme yardımı
Edirne'de son üç haftada Kovid-19 vakası tespit edilmedi
İngiliz turizm şirketlerinde 'karantina' endişesi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bini geçti

Benzer haberler

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ zanlısının başvurusunu reddetti

Darbeci albay birlik komutanlarını 'sıkıyönetim' ile ilgili bilgilendirmiş

FETÖ'nün sözde 'Kara Kuvvetleri Türkiye sorumlusu'na 22,5 yıl hapis istemi

Yargıtay FETÖ'cü darbe girişimine katılan 5 eski asker sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı

Yargıtay FETÖ'cü darbe girişimine katılan 5 eski asker sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı
FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede

FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisi hakkındaki detaylar iddianamede
Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu

Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu