Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.16
Dolar
5.45
BIST 100
101,721.00
Altın
1,300.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avrupa, 'Boeing 737 Max' uçuşlarını yasakladı

Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının hava sahasına girişini yasakladı.

Cüneyt Karadağ,Yusuf Özcan,Aşkın Kıyağan,Abdullah Aşıran   | 12.03.2019
Avrupa, 'Boeing 737 Max' uçuşlarını yasakladı

Berlin

Almanya, Avusturya, Fransa ve Hollanda, Etiyopya’daki uçak kazasından sonra "Boeing 737 Max 8" uçuşlarını durdurdu.

Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, yaptığı açıklamada, ''Boeing 737 Max 8'' uçaklarının uçuşlarının durdurulduğunu duyurdu.

Scheuer, Alman özel televizyon kanalı NTV’ye yaptığı açıklamada, güvenliğin öncelikli olduğunu belirterek, "Tüm şüpheler giderilinceye kadar Boeing 737 Max uçakları için Alman hava sahasının kapatma talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Fransa Sivil Havacılık Otoritesiden (DGAC) yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın, Etiyopya'da meydana gelen uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturmayı yakından izlediği belirtildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının kaza ile ilgili şartları göz önüne alarak "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarının hava sahasına girişini, çıkışını ve hava sahası üzerinde uçmasını yasakladığı duyuruldu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Cora van Nieuwenhuizen’in Etiyopya’daki uçak kazası sonrasında söz konusu uçaklara Hollanda hava sahasını kapatma kararı aldığı kaydedildi.

Avusturya Ulaşım Bakanı Norbert Hofer, havacılık alanında güvenliğin en önemli öncelikleri olduğuna işaret ederek, söz konusu Boeing uçak tipinin teknik açıdan ciddi sorunlarının bulunduğunu, kısa süre önce yaşanan uçak kazalarına bu uçağın teknik problemlerinin yol açtığı düşüncesinde olduğunu ifade etti.

Hofer, yolcu, pilot ve mürettebatın güvenliği için mevcut verilerin ışığında, "Boeing 737 Max 8" tipi yolcu uçağının Avusturya hava sahasından men edildiğini açıkladı.

Etiyopya Hava Yolları'na ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart 'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.

Endonezya'nın Lion Hava Yollarına ait JT 610 sefer sayılı "B737 Max 8" tipi uçağı da geçen yıl 29 Ekim'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmış ve 189 kişi yaşamını yitirmişti. Bu kaza, "B737 Max 8" tipi uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Kosova-Sırbistan müzakerelerinde kritik aşama
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Cezayir devlet başkanlığı seçimleri: Korku ve travmayı aşmak
Almanya'nın Afrika'da tutunma çabaları
İstifa restinde ilk raund Zarif'in

Benzer haberler

'İngiltere'ye net ve kapsamlı önerilerde bulunduk'

'İngiltere'ye net ve kapsamlı önerilerde bulunduk'

'ABD'nin, Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım tehdidi uluslararası ilkelere aykırı'

Avustralya ve Malezya Boeing 737 Max 8'in uçuşlarını durdurdu

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı kapılarını açtı

Dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarı kapılarını açtı
Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar

Buteflika'nın çekilme kararı ve muhtemel senaryolar
Dört havayolu firması daha Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarını seferden çekti

Dört havayolu firması daha Boeing 737 Max 8 tipi uçaklarını seferden çekti