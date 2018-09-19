Avrupa Adalet Divanından Brexit kararı

AB'nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı, üye ülkelerin resmi Brexit tarihine kadar İngiltere tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini uygulaması gerektiğine hükmetti.

BRÜKSEL

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek yargı organı Avrupa Adalet Divanı, İrlanda'da bir mahkemenin Brexit nedeniyle İngiltere'nin çıkardığı Avrupa tutuklama emrinin geçerliliğini sorguladığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, AB üyesi bir ülkenin, birlikten ayrılma sürecinde olduğu gerekçesiyle İngiltere tarafından çıkarılan Avrupa tutuklama emrini yerine getirmeme hakkı olmadığına karar verdi.

Süreç, 2016'da İngiltere'nin çıkardığı Avrupa tutuklama emri uyarınca hakkındaki cinayet, kundakçılık ve tecavüz suçlamalarından İrlanda'da tutuklanan bir şüphelinin, Brexit nedeniyle İngiltere'ye iade edilmemesi gerektiğini savunarak İrlanda'da dava açmasıyla başlamıştı. İrlanda mahkemesi davayı Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Muhabir: Şerife Çetin











