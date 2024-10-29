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Dünya

Audi Brüksel fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak

Audi'nin Belçika'nın başkent Brüksel'de bulunan ve elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği fabrika, 2025 Şubat ayı sonunda kapatılacak.

Ata Ufuk Şeker  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Audi Brüksel fabrikası 2025 Şubat sonunda kapatılacak

Brüksel

Belçika basınında yer alan habere göre, Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının, Brüksel'de üretim yapan tesisinde faaliyet, 28 Şubat 2025'te kalıcı olarak sona erecek.

Yaklaşık 3 bin çalışanı bulunan fabrikada, bu yıl sonundan önce herhangi bir işten çıkarma olmayacak.

Bu süreçte fabrika için olası yatırımcılar ve alıcılarla görüşmeler devam edecek.

Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, eylül başında Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini bildirmişti.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koymuştu.

Audi, yakın zamanda kapanması öngörülen ve yönetimle çalışanlar arasında sorunlar yaşanan Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun bir alıcı bulunamamıştı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, dün Almanya'da en az üç fabrikanın kapatılacağını ve büyük çaplı işten çıkarmalar olacağını açıklamıştı.

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