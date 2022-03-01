Dolar
13.94
Euro
15.50
Altın
1,939.30
ETH/USDT
2,971.00
BTC/USDT
44,024.00
BIST 100
1,969.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev'den yayındayız
logo
Dünya

Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Şenhan Bolelli   | 01.03.2022
Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Madrid

Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıyan ve ambarında yangın çıkan büyük yük gemisinin 13 gündür sürüklendikten sonra Atlas Okyanusu'nda battığı bildirildi.

Portekiz Donanmasından ve MOL Ship Management adlı Singapur'daki armatör şirketten yapılan açıklamada, Felicity Ace adlı 200 metre uzunluğundaki geminin Portekiz'e bağlı Azorlar Adası'nın 402 kilometre açığında battığı duyuruldu.

Verilen bilgilerde, bir kurtarma ekibinin gemideki yangını söndürdüğü, Portekiz Donanmasının da olası bir yakıt sızıntısına karşı önlem aldığı ifade edildi.

Almanya'nın Emden Limanı'ndan hareket eden ve ABD'nin Daisville Limanı'na doğru yol alan, çoğunluğu Porsche olmak üzere çok sayıda lüks marka aracı taşıyan gemide 16 Şubat'ta yangın çıkmış ve içindeki 22 kişilik mürettebat Portekiz Hava Kuvvetlerine bağlı bir helikopterle kurtarılmıştı.

Geminin 4 bin araç alma kapasitesine sahip olduğu belirtilirken Porsche Cars North America firması, "bu olaydan etkilenen tüm araçları değiştirmek için yeni üretime başladıklarını" açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CDC: ABD'de 140 milyondan fazla kişi Kovid-19'a yakalanmış olabilir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 155 bine ulaştı
Türkiye'de 59 bin 885 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Benzer haberler

Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı

Bartın'da kuvvetli rüzgar nedeniyle tekne ve yük gemileri limana sığındı

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

Seyir esnasında yangın çıkan lüks araç yüklü gemi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor

Seyir esnasında yangın çıkan lüks araç yüklü gemi Atlas Okyanusu'nda sürükleniyor
KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı

KEGM, İstanbul Boğazı'nda arıza yapan Liberya bayraklı geminin kurtarılma görüntülerini paylaştı
Asyaport Limanı geçen yıl 174 dev konteyner gemisini ağırladı

Asyaport Limanı geçen yıl 174 dev konteyner gemisini ağırladı