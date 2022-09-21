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Dünya

Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev

Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplu ulaşım çalışanları 24 saatlik greve gitti.

Derya Gülnaz Özcan   | 21.09.2022
Atina'da toplu ulaşım çalışanlarından 24 saatlik grev Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Atina

Çalışanlar, sektörün özelleştirmesini kolaylaştıracak yeni yasa tasarısına tepki göstererek bu tasarının işçi hakları açısından da yeni sorunlar oluşturabileceği gerekçesiyle grev kararı aldı.

Grev kapsamında, otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçları hizmet vermeyi durdurdu.

Çalışanların işe gittiği sabah saatlerinde, başkent sokaklarında yoğun trafik yaşandı.

Toplu taşıma çalışanları, tepkilerini dile getirmek amacıyla Maliye Bakanlığı önünde toplandı.

Çalışanlar ellerindeki pankart ve dövizlerle yasa tasarısının geri çekilmesini talep etti.

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