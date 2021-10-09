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Dünya

Atina'da faşizm ve ırkçılık karşıtı eylem yapıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da ırkçılık ve faşizm karşıtı eylem düzenlendi.

Derya Gülnaz Özcan   | 09.10.2021
Atina'da faşizm ve ırkçılık karşıtı eylem yapıldı

Atina

Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), öğrenci örgütleri, sol gruplar ve göçmenlerin çağrısı ile düzenlenen eylemde, aşırı sağın son dönemde artan faaliyetleri ve Yunanistan'ın göçmen politikası protesto edildi.

Eylemde, son günlerde gündeme gelen Altın Şafak benzeri aşırı sağcı ve ırkçı oluşumlara karşı sloganlar atıldı.

Omonya Meydanı'nda kurulan platformda verilen mini konserle başlayan eylem, Parlamento binasına yürüyüş ile devam etti.

Yürüyüş nedeniyle yolun trafiğe kapanmasını engellemeye çalışan polis, eylemcilere biber gazı ile müdahale etti.

AA muhabirine konuşan Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı Birlik Hareketi (KEERFA) Üyesi Padedakopoulos, "Bugün burada, göçmenler, öğrenciler, KEERFA hep birlikte faşizm ve ırkçılığa karşı durmak için bir araya geldik. Altın Şafak’ın suçlu bulunduğu davanın bir yıl sonrasında, bu mücadelenin sona ermediğini, faşist çetelerle mücadelenin devam etmesi gerektiğini söylüyoruz." dedi.

Yunanistan yargısı, geçen yıl, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olduğuna hükmetmişti.

Selanik’te iki öğrenci yaralanmıştı

Selanik’te faşizm karşıtı eylem yapmak isteyen öğrencilere, 29 Eylül’de yüzleri maskeli bir grup saldırmış, olayda iki öğrenci hafif yaralanmıştı.

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