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Dünya

Atina son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı

Yunanistan'ın başkenti Atina bu yıl son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı.

Derya Gülnaz Özcan  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Atina son 160 yılın en sıcak sonbaharını yaşadı

Atina

Araştırmacıların Atina Ulusal Gözlemevi için hazırladıkları rapora göre, Atina, bu yıl eylül-kasım aylarında, hava durumu ölçümlerinin başladığı 19'uncu yüzyıl ortasından beri en sıcak sonbaharını yaşadı.

Bu dönemde ortalama sıcaklıklar 21,7 olurken, gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ortalaması 26,4, en düşük sıcaklıkların ortalaması ise 18,5 oldu.

Atina'da bu yılkine yakın en sıcak sonbaharlar 2019 ve 2012'de yaşanmıştı.

Ekim ve kasımda seyreden yüksek sıcaklıklar, bu yıl sonbahar sıcaklık ortalamasının son 160 yılın en sıcağı olmasına yol açtı.

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