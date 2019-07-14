ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütü hedefleri imha edildi.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütüne ait hedefler imha edildi.
Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/0nRr8fWgxc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerinin tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.