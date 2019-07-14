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Dünya

ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütü hedefleri imha edildi.

Muhammed Ali Toruntay   | 14.07.2019
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 harekatında ATAK helikopterleri tarafından tespit edilen terör örgütüne ait hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerinin tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha ettiği belirtildi.

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