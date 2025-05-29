Astana Uluslararası Forumu başladı
Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde başladı.
Ankara
"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ve devlet yetkilisi katılıyor.
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Forumun açılışına Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve birçok davetli iştirak edecek.
Forum, dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği ile ekonomi ve finans olmak üzere üç ana tema etrafında şekillenecek.
Farklı oturumlar ve panellerle çeşitli konu başlıklarının tartışılacağı forumun yarın akşama kadar devam etmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.