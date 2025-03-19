Astana Uluslararası Forumu 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek
Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla 29-30 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.
Ankara
"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" başlığıyla düzenlenecek foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ile devlet yetkilisi katılacak.
Forum, üç ana tema etrafında şekillenecek: dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği, ekonomi ve finans.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek foruma birçok devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.
"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" başlığıyla düzenlenecek Astana Uluslararası Forumu'nda farklı oturumlar ve panellerle çeşitli konu başlıkları tartışılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.