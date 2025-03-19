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Dünya

Astana Uluslararası Forumu 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek

Astana Uluslararası Forumu, Kazakistan’da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde "Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" temasıyla 29-30 Mayıs'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek.

Mehmet Şah Yılmaz  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Astana Uluslararası Forumu 29-30 Mayıs'ta düzenlenecek

Ankara

"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" başlığıyla düzenlenecek foruma çok sayıda uluslararası uzman, iş dünyası temsilcisi ile devlet yetkilisi katılacak.

Forum, üç ana tema etrafında şekillenecek: dış politika ve uluslararası güvenlik, enerji ve iklim değişikliği, ekonomi ve finans.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek foruma birçok devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.

"Zihinleri Birleştirmek, Geleceği Şekillendirmek" başlığıyla düzenlenecek Astana Uluslararası Forumu'nda farklı oturumlar ve panellerle çeşitli konu başlıkları tartışılacak.

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