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Dünya

Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti.

Esat Fırat   | 05.01.2022
Aşırı sağcı Yahudiler, Tel Aviv’de AA kameramanını darp etti

Kudüs

Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.

Aşırı sağcı Yahudiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi darp etti.

Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.

Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.

Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle, geçen yıl 10 Mayıs'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki olayları takip ederken de İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

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