Asi Nehri taşınca sandalla ulaşım başladı

İDLİB - Burak Karacaoğlu - Eşref Musa

Suriye'de sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Ülkenin kuzeybatısında, İdlib ilinde beldeler su altında kaldığı için, bölge sakinleri ulaşımda sandal kullanmaya başladı.

Nehrin taşmasıyla, İdlib'in Derkuş beldesinde birçok ev suya gömüldü. Bunun üzerine beldede yaşayanlar evlerine ulaşmak için sandal kullanmaya mecbur kaldı.

Derkuşlu Hamza Rahim, Asi Nehri'nin taşacağını düşündükleri için 3-4 gün önce kiracı oldukları evden başka bir bölgeye taşındıklarını söyledi.

Rahim, "Evlerimize yaklaşık bir metre su girdi. Bu bölgede yaklaşık 15-20 ev zarar gördü. Bazı evler tamamen su altında kaldı. Çocukları okula gönderemiyoruz. Başka bir evde kalıyoruz. Eşyaları komşulardan alıyoruz." dedi.

Hasarın sadece maddi olduğunu ancak sular çekilmeden evlerine dönemeyeceklerini dile getiren Rahim, "Bazı insanlar evleri yüksek olduğu için terk etmedi. Komşuları onlara sandalla erzak götürüyor." dedi.

Muhammed Bekkur da 2012'den beri su taşkını olmadığını anımsatarak, sadece evlerin değil tarım arazilerinin de su altına kaldığına işaret etti.

Asi Nehri, Lübnan’dan başlayıp Suriye sınırını geçerek, Türkiye’ye ulaşıyor ve ters akmasıyla biliniyor.