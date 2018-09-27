Arnavutluk'taki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı başladı

TİRAN

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Törene, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt'un yanı sıra ülkedeki Türk ve Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

TMV Başkanı Akgün, burada yaptığı konuşmada, vakfın, bu okulda olduğu gibi dünyanın çok farklı ülkelerinde farklı iş birlikleriyle her geçen gün eğitim ağını genişlettiğini ifade etti.

Akgün, okullarla ilgili yürüttükleri süreçlerde kendilerine destek veren başta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmak üzere Arnavutluk siyasileri ve eğitim bakanlığı temsilcilerine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Heyecanlıyız ve mutluyuz çünkü vakıf olarak Arnavutluk'ta uluslararası eğitim ağımızın çok önemli bir ayağını bugün hep beraber başlatıyoruz. Üniversitemiz, lisemiz, temel eğitim birimimiz ve ana okullarımızla komple bir eğitim kurumunu beraberce işleteceğiz. Artık bundan sonra sizler de bizim geniş eğitim ailemizin bir parçası haline geldiniz. Türkiye Maarif Vakfının bugün 30 ülkede 156 okulu vardır."

Türkiye merkezli bir eğitim kurulu olarak küresel bir eğitim ağı olduklarını kaydeden Akgün, "Bütün dünyada kendisine güven duyulan bir eğitim markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. Amerika'dan Avustralya'ya, Tunus'tan Gürcistan'a, Sudan'dan Arnavutluk'a kadar pek çok ülkede kardeş okullarımız var. Bu büyük eğitim ağının bize kazandırmış olduğu tüm tecrübeleri ve birikimimizi şimdi Arnavutluk'a getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye ve diğer pek çok ülkede kardeş okul projelerini hayata geçireceklerini, bunun öğrenciler için yepyeni ufuklar açacağını kaydeden Akgün, "Bizim okullarımızdan mezun olanlar en az 3 dili çok iyi konuşacak. Bunların birincisi önce ana dil. Arnavutçayı mutlaka en iyi şekilde öğreteceğiz. İkincisi uluslararası geçerliliği olan bir dil İngilizce, zaten bu okulda da öğretiliyor. Üçüncüsü de Türkiye'nin bir eğitim kurulu olarak elbette ki Türkçeyi de öğrencilerimizin ayağına getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Yörük de kardeşlik ve dostluk ilişkisine dayanarak Türkiye'nin bugüne kadar Arnavutluk'ta yapmış olduklarının, bugün olduğu gibi bundan sonra da yapacaklarının gerçek teminatı olduğunu vurguladı.

İki ülke ve milletin yüzyıllara dayanan ortak bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yörük, şunları kaydetti:

"Bizler bu ortak geçmişimizden ilham alarak, oradan esinlenerek, her iki ülke milletinin yararına olacak ortak geleceğimizi somut projelerle taçlandırmak istiyoruz. İşte bu New York okulları ve üniversitesinin TMV tarafından hayata geçirilmesi, devralınması bu anlamdaki somut projelerimizin en yeni örneğini teşkil etmektedir. Bizler bu projeyle sizlere Türkiye devleti adına, Arnavutluk kanunları ve müfredatıyla uyumlu daha çağdaş, daha kaliteli ama daha uygun fiyatlarla dünya ile bütünleşik bir hizmet sunmaya hazırlanıyoruz. Türkiye Maarif Vakfına ve onu temsil eden temsilcilerine lütfen güveniniz. Hiçbir tereddütünüz olmasın."

Muhabir: Fatjon Cuka, Furkan Abdula