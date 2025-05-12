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Dünya

Arnavutluk'taki genel seçimde Başbakan Rama'nın partisi önde gidiyor

Arnavutluk'ta dün düzenlenen genel seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, mevcut Başbakan Edi Rama'nın lideri olduğu Sosyalist Parti (PS) önde gidiyor.

Dzihat Aliju  | 12.05.2025 - Güncelleme : 12.05.2025
Arnavutluk'taki genel seçimde Başbakan Rama'nın partisi önde gidiyor

Albania

Arnavutluk Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) tarafından açıklanan sonuçlara göre, şimdiye kadar 5 bin 225 seçim merkezinden 1495'inde sayım işlemleri tamamlandı.

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Açıklanan sonuçlara göre, Başbakan Rama'nın lideri olduğu PS yüzde 52,87 ile seçimi önde götürürken, eski Başbakan Sali Berisha'nın lideri olduğu ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin öncülüğündeki koalisyon, oyların yüzde 34,25'ini aldı.

İmkan Partisi (Partia Mundesia) oyların yüzde 2,63'ünü, Sosyal Demokrat Parti yüzde 3,72'sini, Ortak Hareket Partisi (Levizja Bashke) yüzde 1,24'ünü ve Avro-Atlantik Koalisyonu yüzde 1,1'ini aldı.

Ayrıca KQZ verilerine göre, kayıtlı 3 milyon 713 bin 761 seçmenin yüzde 42,16'sı sandık başına gitti.

Bu arada, dünkü genel seçim, 1991'de komünist rejimin çöküşünden bu yana düzenlenen 11'inci genel seçim olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, Rama, üç dönemdir Başbakanlık görevini yürütüyor.

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