Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
107,126.20
Altın
1,455.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Fatjon Cuka,Dzihat Aliju   | 28.11.2019
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

Dıraç

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin iç sorunları derinleşiyor
Suudi Arabistan'da ulema ile siyasi otorite arasındaki rekabet
Cezayir’de cumhurbaşkanlığı seçimleri ve toplumsal dinamikler
Ateş Krallıkları: Tarihi çarpıtmanın şaheseri
Lula'nın dönüşü Latin Amerika'da siyaseti hareketlendirecek

Benzer haberler

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 45'e yükseldi

Sallanmaya devam eden Arnavutluk yaralarını sarmaya çalışıyor

Arnavutluk Başbakanı Rama: Türkiye'nin yardımları hiçbir zaman unutulmayacak

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı

Kosova Cumhurbaşkanı'nın Dıraç ziyareti sırasındaki deprem paniğe yol açtı
Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 39'a yükseldi
Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı

Tiran'dan gelen yolcular depremi anlattı