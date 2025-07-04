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Dünya

Arnavutluk'ta orman yangınları etkili oluyor

Arnavutluk'ta son 24 saatte 21 noktada orman yangını çıktı.

Dzihat Aliju  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Arnavutluk'ta orman yangınları etkili oluyor

Tiran

Arnavutluk İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 21 yangın noktası tespit edildiğini, bunlardan birinin de Elbasan kentindeki çöp depolama alanı olduğu aktarıldı.

Bakanlık, 17 noktadaki yangının söndürüldüğünü, çöp depolama alanı ve diğer üç noktadaki alevleri söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Çöp depolama alanındaki yangının 4 gündür devam ettiği ifade edildi.

Vatandaşlar, Elbasan şehir savcılığı önünde toplanarak harekete geçmedikleri gerekçesiyle yetkililere tepki gösterdi.

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