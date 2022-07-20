Dolar
17.60
Euro
17.95
Altın
1,708.32
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
23,640.00
BIST 100
2,511.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi

Arnavutluk'ta, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlamasının ardından AB bayrağı törenle göndere çekildi.

Fatjon Cuka, Dzihat Aliju   | 20.07.2022
Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi

Albania

Başkent Tiran'daki Başbakanlık binasında düzenlenen törende konuşan Başbakan Edi Rama, bugünün Arnavutluk için yeni bir gün olduğunu söyledi.

Rama, "Bugün bu bayrağın Başbakanlık binasında göndere çekilmesi, sadece Avrupa Birliği ile ilişkilerde değil, Arnavutluk'un geleceği, kurumları, özgürlükleri, hakları, güvenliği ve her yönde gelişimi açısından başka bir seviyeye yükselmesine işaret ediyor." diye konuştu.

Bu anın, Arnavut toplumu ile vatandaşlarının, Avrupa demokratik bir arada yaşama değerleri, ilkeleri, standartları, kuralları ve ruhuyla olan ilişkilerinin başka bir yükümlülük düzeyine çıkarılmasına da işaret ettiğini vurgulayan Rama, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren yolumuz daha kolay olmayacak ancak daha fazla sınamalı olacak. Nihayetinde kazanılması için daha büyük çaba gerektiren geçmişin yaraları ve gölgeleri ile yüzleşmek yeni bir aşamaya giriyor. Değişim ruhu yeni bir derinliğe giriyor. Değişim becerileri yeni bir imtihana giriyor. Enerji, kararlılık ve sabır yeni bir teste giriyor."

Rama, demokratik devlet inşası konusundaki muazzam bilgi aktarımı sayesinde, bunun çocuklarının hak ettiği devleti kurmak adına tarihlerinin altın fırsatı için ilk adımlar olduğunu söyledi.

Arnavutluk 19 Temmuz'da AB ile ilk hükümetler arası konferansı düzenleyerek, Birliğe üyelik müzakerelerine resmen başlamıştı. Arnavutluk 2014'ten beri AB'ye aday ülke statüsünde bulunuyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı davasının gerekçeli kararı açıklandı
Bolu'da içme suyundan etkilenerek tedaviye alınan çocukların yakınları yaşadıklarını anlattı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yılı paylaşımı
İzmir'deki operasyonlarda 775 düzensiz göçmen yakalandı
Tarihi kent Mardin'in dokusunu bozan betonarme binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi

Arnavutluk'ta AB bayrağı göndere çekildi

AB, Azerbaycan ile kapsamlı iş birliği ve ortaklık anlaşması yapacak

AB ortak savunma harcamaları için 500 milyon avroluk fon ayıracak

Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı
Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde enflasyon haziranda rekor kırdı
Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa

Kuzey Makedonya'nın AB ile ilişkilerinde yeni bir sayfa