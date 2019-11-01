Euro
6.39
Dolar
5.72
BIST 100
97,936.94
Altın
1,510.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Katar - Türkiye İş Formu
logo
Dünya

Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta sabah 5,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Fatjon Cuka,Seyyid Emin   | 01.11.2019
Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Tiran

Arnavutluk Yerbilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Görice bölgesindeki Miras Köyü olan 5,2 büyüklüğündeki depremin, 25 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.

Depremin Arnavutluk'un farklı şehirlerinin yanı sıra komşu ülke Kuzey Makedonya'nın bazı şehirlerinde de hissedildiği belirtildi.

Can ve mal kaybına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu arada, Arnavutluk'ta 21 Eylül'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, bu depremde 132 kişi yaralanmış, 600'den fazla yapıda da hasar oluşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor

Benzer haberler

Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Arnavutluk'ta 5,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Çin'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem
'Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz'

'Nerede, ne büyüklükte bir deprem olacağını biliyoruz'